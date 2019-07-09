فرنسا تصوّت على قانون يمنع خطاب الكراهية على الإنترنت

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء، على مشروع قانون للنائب في الغالبية الرئاسية ليتيسيا آفيا، للتصدي بشكل أفضل للكراهية على الإنترنت.

وبعد دراسة النص في قراءة أولى، صوّت 434 نائباً لصالحه و33 ضده وامتنع 69 عن التصويت.

واستناداً إلى النموذج الألماني، ستكون المواقع ومحركات البحث ملزمة بسحب أي مضمون غير مشروع خلال 24 ساعة، تحت طائلة التعرض لغرامة قد تصل إلى 1.25 مليون يورو.

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ويطال النص التحريض على الكراهية والعنف والإهانات العنصرية أو الطائفية. وسيطرح مشروع القانون في نهاية الصيف على مجلس الشيوخ لتبنيه.