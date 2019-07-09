مقتل 43 عنصراً من ميليشيات الحوثي وأسر العشرات في صعدة والضالع

قتل 43 عنصراً من ميليشيات الحوثي وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في هجوم للقوات اليمنية الحكومية، على مواقع للميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران في محافظتي صعدة والضالع.

وقال الجيش اليمني في بيان نشره موقع "سبتمبر نت"، إن "قواته المنضوية في اللواء الثالث حرس حدود، أحرزت (تقدماً جديداً) في باقم، بعدما سيطرت على عدد من الجبال المحيطة بمركز المديرية باقم من المحورين الشرقي والجنوبي، إثر مواجهات مسلحة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية".

وأضاف "قتل خلال المواجهات 23 عنصراً من الميليشيات الانقلابية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها".

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وعلى صعيد جبهة الضالع، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين، بينهم قيادي بارز للميليشيات المدعومة من إيران في مواجهات بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال بيان للجيش اليمني، "أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة".

وأضاف "تمكنت قوات الجيش الوطني في الهجوم من كسر هجوم عناصر ميلشيات الحوثي الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار. وأسفرت المواجهات عن مصرع 20 حوثياً بينهم قيادي بارز تابع لهم المدعو أبو محمد السفياني وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح 23".