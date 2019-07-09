كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء أكبر مسجد في ألمانيا بعد تهديد بوجود قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة كولونيا إنه تم إخلاء أكبر مسجد في ألمانيا اليوم الثلاثاء بعد تهديد بوجود قنبلة تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

وجرى تطويق المسجد المركزي في مدينة كولونيا غرب البلاد، والذي يديره الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية حيث قالت متحدثة باسم الشرطة إن 50 شخصا نُقلوا إلى مكان آمن.

وأضافت المتحدثة آنيماري شوت للصحفيين في الخارج إنه جرى بعد ذلك تفتيش المبنى وانقضت المهلة المذكورة في رسالة البريد الإلكتروني الساعة 11:15 صباحا (0915 بتوقيت جرينتش) دون وقوع حوادث.

وتضم ألمانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 81 مليون نسمة، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا.