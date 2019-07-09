كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والد أمير قطر يملك قصر في إسرائيل".. باحث يكشف دور قطر في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماهر فرغلي؛ الباحث في شئون الحركات الإسلامية؛ عن امتلاك أمير قطر السابق حمد بن خليفة قصرا داخل إسرائيل؛ بينما تاريخ مصر مشرف بالمقاومة ورفض الاحتلال عكس قطر المقامة على أراضيها قواعد أجنبية.

وقال فرغلي خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الثلاثاء إن إسرائيل دولة صغير، لذلك تعمل على تقسيم المنطقة لدويلات صغيرة بالتعاون مع قطر

وأضاف أن قطر هي الدولة الوحيدة التي تدعم جماعة الإخوان في العلانية؛ وهي الدولة الوحيدة التي تدعم كافة التيارات الإرهابية في الدول العربية والإفريقية.

وتابع: الدوحة تتهم العرب بالعمالة لأمريكا وهي على أرضها قواعد عسكرية"، مردفًا: قطر سبق وأن حلت جماعة الإخوان الإرهابية لتصبح تيارا في المجتمع وتنخرط فيها وسيطرت على الأماكن الحيوية".

