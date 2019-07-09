كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تسعى للوصول لسطح القمر فى مهمة جديدة الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وكالة الفضاء الهندية لإطلاق رحلة شاندريان -2 الطموحة إلى القمر الأسبوع المقبل، والتي من المقرر أن تهبط بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشَف حاليًا.

وستنطلق مهمة تشاندرايان -2 من مركز ساتيش دوان الفضائي في سريهاريكوتا على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد فجر يوم 15 يوليو.

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ويعد هذا هو المسبار القمري الثاني لوكالة الفضاء الهندية، وهو أول مسبار يهبط على سطح القمر، ومن المقرر أن يهبط في السادس من سبتمبر.

وفى حلة نجاحها، ستصبح الهند الدولة الرابعة، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، التي تصل إلى القمر الصناعي للأرض.