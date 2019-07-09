كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراكم السيارات فى الشوارع بسبب فيضانات شمال إسبانيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى سائق سيارة مصرعه، كما تم جرف بعض السيارات وإلحاق الضرر بها بعد الفيضانات التي ضربت شمال إسبانيا الليلة الماضية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، تسببت الأمطار الغزيرة في منطقة نافارا ليل الاثنين في إتلاف الطرقات وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف خدمات السكك الحديدية.

كما صاحب هطول الأمطار أيضًا البَرد الذى ضرب الجرجات ومحلات السوبر ماركت ، تاركًا زجاجات بلاستيكية وصناديق وقطع أثاث متراكمة في الشوارع.

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وعثر رجال الإطفاء صباح اليوم على جثة سائق تم غسل سيارته بالفيضانات.

وقال بيان صادر عن الحكومة الإقليمية، إنه تمّ العثور على جثة الرجل في الساعات الاولى في بلدة ايزبروجي في منطقة نافارا.

وأظهرت صور فيديو سيارات عائمة في الماء أو مكدسة في الشوارع، وانقطعت أيضا خدمات السكك الحديدية.

وقال عمدة بلدة "طفالا" القريبة، حيث فاض نهر على ضفافه، لم يكن هناك أي تحذير.