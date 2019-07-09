كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النواب البريطانيون يصوتون لصالح حق الإجهاض فى أيرلندا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت النواب البريطانيون لصالح رفع الحظر عن الإجهاض في أيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت"، صوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 332 صوتًا مقابل 99 صوتًا لصالح اقتراح قد يؤدي إلى تغيير القانون في وقت لاحق من هذا العام.

ويقول الاقتراح الذي تم تمريره من أعضاء البرلمان إنه يتعين على الحكومة رفع الحظر في الدعوى إذا لم يكن هناك مسؤول تنفيذي جديد في جمعية ستورمونت بحلول شهر أكتوبر.

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وتم اقتراح مشروع القانون من قبل النائبة العمالية ستيلا كريسي وبدعم من النواب من جميع أنحاء العموم، وكما هو معتاد في الأمور المتعلقة بالإجهاض، حصل النواب على تصويت مجاني في هذا الشأن.

وفي حديثها في مجلس العموم، قالت كريسي: "أنا مدافعة عاطفية عن حقوق المرأة، وأعتقد بقوة أنه إذا لم تكن المرأة قادرة على التحكم على قدم المساواة في أجسادها مثل الرجال، فلن تكون لنا أبدًا حرية حقيقية.

وأضافت "إذا قلنا للنساء فإننا سنجبرك على مواصلة الحمل غير المرغوب فيه، فستكون دوماَ مواطنة من الدرجة الثانية لنظرائها من الرجال."