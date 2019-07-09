كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر متابعيه على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا يستطيع حظر المتابعين على موقع التواصل تويتر.

كما قررت المحكمة، أنه لا يمكن للرئيس أن ينتهك حقوق التعديل الأولى للمواطنين عن طريق منعهم من رؤية تغريداته أو إرسال رسائل إليه.

وقال القضاة، إن الدستور لا يسمح للرئيس ترامب باستبعاد الأشخاص من الحوار المفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظرهم".

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واعترف ترامب بحظر المستخدمين لأنه انتقدوه أو سياساته، لكنه قال إن حسابه خاص وأنه يمكن استخدامه لحظر أي استخدامات يريدها.

وتمت مقاضاة الرئيس وعدد من موظفيه من قبل مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تم حظرهم من قبل على موقع تويتر، مما يعني أنهم لم يعد بإمكانهم رؤية ملفه الشخصي أو إرسال تغريدات إليه.

وجادلت المحكمة بأن حسابه يعدّ منصة عامة وبالتالي لا يمكن حظر أحد من المشاركة فيه من قبل الرئيس.