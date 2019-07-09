فضائح دفاع المشتكيات ببوعشرين لا تنتهي..حجي يكذب على الأحياء وينسب وقائع كاذبة للمحاكمة الابتدائية والوكيل العام: هادشي غير موجود!!

لا تزال تجاوزات هيأة دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مستمرة، إذ وصل الأمر، في جلسة، اليوم الثلاثاء، بالمحامي لحبيب الحاجي إلى وصف بوعشرين بأوصاف قدحية.

الحاجي، المحامي المثير للمشاكل قال في معرض مرافعته إن “ما ارتكبه بوعشرين لا يرتكبه إلا الحيوان في الغالب”، الأمر الذي أثار غضب الصحافي بوعشرين، الذي انتفض داخل القاعة.

هذا، والتمس بوعشرين من القاضي لحسن الطلفي، أن يضبط هيأة دفاع المطالبات بالحق المدني، وذلك في إطار القانون، قائلا: “ما صدر من لحبيب الحاجي لا يجوز، ويمس من كرامتي.. والقانون يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وخاطب مؤسس “أخبار اليوم” القاضي لحسن الطلفي، قائلا :” السيد القاضي استعمل سلطتك، واطلب منهم الانضباط والالتزام بالقانون”.

تجاوزات لحبيب الحاجي أثارت، أيضا، انتباه النيابة العامة، التي فطنت إلى “افتراء وكذب” المحامي، فاضطر ممثل الوكيل العام للملك إلى تنبيه الحاجي بأن الوقائع التي يسردها، والمرتبطة بإحدى جلسات المرحلة الابتدائية، غير صحيحة.