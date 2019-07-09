قضية آيت الجيد.. توتر بجلسة محاكمة حامي الدين بعد وصفه أمام القاضي بـ”الشيطان”

عرفت الجلسة السادسة لمحاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، اليوم الثلاثاء، توجيه اتهامات له من طرف دفاع الطرف المدني، وصفها دفاعه بالخطيرة، وذلك أمام أنظار هيئة المحكمة.

واضطر رئيس هيئة الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى رفع الجلسة، بعدما وصف الحبيب حاجي، أحد أعضاء هيئة دفاع “عائلة أيت الجيد”، لحامي الدين بـ”الشيطان الذي يرتدي ثوب الملائكة”.

واتهم حاجي، حامي الدين بـ”اقتراف جريمة إرهابية ضد الإنسانية”، في إطار ما يعرف بـ”قضية أيت الجيد” المعروضة على أنظار المحكمة.

واعتبر دفاع حامي الدين، أن ما تضمنته مرافعة دفاع الطرف المدني، عبارة عن “سب وقذف، لا يمكن السكوت عنه، ولا يحق للمحكمة القبول به”.

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وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.

وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.

وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.

كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.