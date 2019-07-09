- 1/2
- 2/2
توصل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، برسالة من الاتحاد العربي للعبة، يخبره فيها بمشاركته في النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية.
ونشر الحساب الرسمي لفارس البوغاز على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة تؤكد مشاركة اتحاد طنجة في البطولة العربية خلال الموسم القادم.
وجاء في التدوينة: “تأكد رسميا مشاركة فريق اتحاد طنجة في النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية، التي ستحمل إسم محمد السادس، وستجرى مباراتها النهائية بمدينة الرباط.وتلقى الاتحاد الرياضي لطنجة رسالة رسمية تؤكد اختياره للمشاركة في هذه النسخة”.
يذكر أن فريق اتحاد طنجة أنهى بطولة الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، جمعها بعد تحقيقه 9 انتصارات، و13 تعادلا، بينما مني بالهزيمة في 8 مناسبات.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. رسميا اتحاد طنجة يشارك في البطولة العربية للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.