صورة.. رسميا اتحاد طنجة يشارك في البطولة العربية للأندية

توصل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، برسالة من الاتحاد العربي للعبة، يخبره فيها بمشاركته في النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية.

ونشر الحساب الرسمي لفارس البوغاز على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة تؤكد مشاركة اتحاد طنجة في البطولة العربية خلال الموسم القادم.

وجاء في التدوينة: “تأكد رسميا مشاركة فريق اتحاد طنجة في النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية، التي ستحمل إسم محمد السادس، وستجرى مباراتها النهائية بمدينة الرباط.وتلقى الاتحاد الرياضي لطنجة رسالة رسمية تؤكد اختياره للمشاركة في هذه النسخة”.

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يذكر أن فريق اتحاد طنجة أنهى بطولة الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، جمعها بعد تحقيقه 9 انتصارات، و13 تعادلا، بينما مني بالهزيمة في 8 مناسبات.