أولمبيك خريبكة يتوصل بمبلغ انتقال حشادي

انتعشت الخزينة المالية لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، بمبلغ 800 مليون سنتيم، من نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي، وهو المبلغ الذي يهم انتقال مهاجم “لوصيكا” خالد حشادي إلى فريقه الجديد.

وتوصل الفريق الخريبكي بالمبلغ المذكور، أسبوعا واحدا على التحاق حشادي بصفوف فيتوريا سيتوبال، كما نص على ذلك الاتفاق المبرم بين الفريقين، بينما توصل اللاعب بمبلغ 200 مليون منحة للتوقيع.

ويبلغ الراتب الشهري لحشادي مع فريقه الجديد 10 ملايين، من جهة أخرى يحصل الفريق الخريبكي في حال انتقال اللاعب من سيتوبال إلى فريق آخر، على نسبة 12 في المائة.

ووقع مهاجم أولمبيك خريبكة السابق على موسم جيد رفقة الفريق قبل الانتقال إلى البرتغال، حيث توج هدافا للنادي، وهي الأهداف التي ساعدت “لوصيكا” في تفادي السقوط للقسم الثاني من البطولة الاحترافية.