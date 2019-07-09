45 مليار دولار تكلفة القرصنات الإلكترونية خلال 2018

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رصدت دراسة أميركية حديثة أجرتها هيئة الثقة الإلكترونية ونشرتها اليوم، الثلاثاء، حوالي مليوني هجوم نفّذه قراصنة المعلوماتية خلال عام 2018، كاشفةً أنّ هذه الهجمات قد أسفرت عن خسائر تزيد عن 45 مليار دولار حول العالم.

وبحسب هيئة الثقة الإلكترونية التي جمعت المعلومات من كافة أنحاء العالم، قد تكون الفِدى المبذولة جراء القرصنة الإلكترونية كلّفت 8 مليارات دولار، فخلال هذه الهجمات يتم الحصول على البيانات الشخصية لمستخدم عبر برامج معلوماتية تسرق المعلومات قبل المطالبة بفدية لإعادتها. وتتعرض لهذه الهجمات خصوصا مدن مثل أتلانتا أو بالتيمور في الولايات المتحدة مما أرغمها على إعادة بناء شبكتها المعلوماتية.

وعلى الرّغم من تراجع عدد هذه الهجمات بنحو 20% مقارنة مع عام 2017، إلّا أن الخسائر المالية التي سببتها ارتفعت بـ 60%. كما نجمت خسائر كبيرة من عمليات الاحتيال من خلال خرق البريد الإلكتروني لأفراد أو مؤسسات لتوجيه رسائل تحتوي على فيروسات (1,3 مليار دولار).

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وأشار التقرير أيضا إلى وجود 6515 ثغرة معلوماتية كشفت بيانات خمسة مليارات شخص وهو رقم أقل من 2017.

لكن بحسب المدير التقني لهيئة الثقة الإلكترونية، جيف ويلبور، فإن الأرقام الواردة في التقرير هي أدنى من الواقع، لأنه لا يتم نشر العديد من الهجمات المعلوماتية.

وهذه الدراسة التي تضم بيانات شركات للسلامة المعلوماتية بينها "سيمنتك" و"ترند مايكرو" أو وكالات حكومية كمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، نشرت في اليوم الذي نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرا كشف زيادة عدد عمليات القرصنة المعلوماتية لقاء الحصول على فدى.