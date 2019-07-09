اشتية يؤكد إرسال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لغزة قريبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، تسيير 5 شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وجاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه برام الله، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيرالد روكينشوب، وفق بيان لمكتب اشتية.
وأكد اشتية التزام حكومته "بضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة في قطاع غزة".
وشدد على استمرار دعم مشافي القدس، "في ظل الحصار المالي الذي تواجهه، وانخفاض المساعدات الخارجية".
وتفرض إسرائيل قيودا على توريد الأدوية لغزة، منذ بداية الحصار على القطاع قبل نحو 12 عاما.
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