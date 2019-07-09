رئيس اتحاد الكرة: اكملنا تأشيرات دخول منتخب البحرين للمشاركة في غرب آسيا

ويلعب منتخب البحرين في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات السعودية ، الكويت والأردن، والتي ستقام مبارياتها في مدينة اربيل.

وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد البحريني، ارسل جميع اسماء وفده المشارك في بطولة غرب آسيا المقرر اقامتها في العراق خلال شهر آب المقبل".



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واوضح أن "الاتحاد اكمل اصدار تأشيرات دخول وفد المنتخب البحريني الى اراضي العراق، حيث من المقرر ان يصل الوفد قبل الثاني من شهر آب المقبل".

وبين رئيس اتحاد الكرة، أن "جميع المنتخبات ابدت استعدادها للمشاركة في البطولة ولا صحة للانباء التي اشارت الى اعتذار اي منتخب من المشاركة في البطولة".

وتم توزيع الفرق الى مجموعتين كالتالي:

المجموعة الأولى: اليمن، سوريا، فلسطين، لبنان ويترأس المجموعة العراق (تقام في كربلاء)



المجموعة الثانية: السعودية، البحرين، الكويت والأردن (تقام في اربيل).