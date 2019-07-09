رئيس اتحاد الكرة: اكملنا تأشيرات دخول منتخب البحرين للمشاركة في غرب آسيا

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2019-07-09 | 19:31
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اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، ان الاتحاد اكمل اصدار تأشيرات دخول وفد منتخب البحرين للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في كربلاء واربيل، خلال شهر آب المقبل.
وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد البحريني، ارسل جميع اسماء وفده المشارك في بطولة غرب آسيا المقرر اقامتها في العراق خلال شهر آب المقبل".
واوضح أن "الاتحاد اكمل اصدار تأشيرات دخول وفد المنتخب البحريني الى اراضي العراق، حيث من المقرر ان يصل الوفد قبل الثاني من شهر آب المقبل".
وبين رئيس اتحاد الكرة، أن "جميع المنتخبات ابدت استعدادها للمشاركة في البطولة ولا صحة للانباء التي اشارت الى اعتذار اي منتخب من المشاركة في البطولة".
وتم توزيع الفرق الى مجموعتين كالتالي:
المجموعة الأولى: اليمن، سوريا، فلسطين، لبنان ويترأس المجموعة العراق (تقام في كربلاء)
المجموعة الثانية: السعودية، البحرين، الكويت والأردن (تقام في اربيل).
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