عضو بمجلس البصرة: تحويل الاقضية لمحافظات والمناطق لنواحٍ تعبير عن التخبط والعشوائية

وقال الزيني في حديث لـ الخليج 365، إن "تحويل الاقضية الى محافظات والمناطق الى نواحي والنواحي الى اقضية تعبير حي عن التخبط والعشوائية في رسم السياسات الاقتصادية والادارية وهو مرتبط بحالة التكالب على الثروة والنفوذ بين الادارة المحلية والحكومة الاتحادية وهو ناتج عن الفشل الذريع في تقديم الخدمة للمواطنين".واضاف الزيني، ان "الدافع وراء تلك المطالبات اطماع سياسية وان هذه التحولات من اقضية الى محافظات ومن نواحي الى اقضية ليست السبب في نقص الخدمات والفشل في تقديمها ولن يحل مشكلة الفساد"، مبينا ان "تلك التحولات سوف تسبب توترات اجتماعية واساسية تحمل اشكاليات قانونية وهي ليست مطلب شعبي".

وتابع الزيني، "وايضا مطلب الاقليم الذي تنادي به بعض الاطراف سيتم حرقه كما تم حرقه في المرحلة السابقة"، لافتا الى ان "ما يتم طرحه حالياً مرتبط بوصول التخصيصات للمحافظة التي تصل الى 300 مليار للعام الماضي بالاضافة الى خمسة ترليون دينار للموازنة الحالية موزعة على كافة القاطاعات".