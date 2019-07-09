صدور حكم فيدرالي يمنع ترامب حظر منتقديه على تويتر

أصدرت المحكمة الفيدرالية الامريكية، الثلاثاء، قراراً أكدت فيه ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ينتهك الدستور عندما يقوم بحظر المتابعين على منصة تويتر ممن لا تعجبه ارائهم . وذكر مركز الاعلام الرقمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المحكمة اعتبرت حساب الرئيس ترامب منتدى عام، والرئيس يسعى فيه للتواصل مع الجمهور حول ادارته، وان الحساب مفتوح للناس للتعليق حول منشوراته، ما يستدعي حماية حق الجمهور في التعبير بموجب الدستور" .



وأضاف ان "القرار استند الى التعديل الاول لدستور الولايات المتحدة الذي لايسمح للشخصيات الرسمية التي تستفيد من حسابات السوشيال ميديا استبعاد الاشخاص من الحوارات المفتوحة اون لاين لانهم يعبرون عن اراء لا توافق عليها الشخصيات الرسمية".



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