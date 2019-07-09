أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بالسطو المسلح والسرقة غربي العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تلقي القبض على خمسة متهمين بالسطو المسلح وسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية مسدسين من أحدى المنازل غربي العاصمة بغداد".



وأضاف معن، أن "هذه العملية بعد ورود معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة وتتبع كامرات المراقبة، وقد تم تسليمهما الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: القبض على خمسة متهمين بالسطو المسلح والسرقة غربي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.