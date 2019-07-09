الكمارك تعلن قفز الإيرادات اليومية إلى معدلات غير مسبوقة

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، ان مراكزها الكمركية تسجل ايرادات غير مسبوقة تتجاوز فيها المعدلات اليومية المسجل في فترات سابقة. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "خطواتنا الجدية التي جاءت بتوجيهات مباشرة من الأدارة العليا للهيئة ساهمت بشكل واضح في تبسيط الأجراءات وتسيهل تخليص البضائع والسلع مما شجع المستوردين والتجار على زيادة معدلات الأستيراد انعكس جليا على ارتفاع معدلات الإيرادات".



وأضافت، أن "مركز كمرك ام قصر الأوسط سجّل ايراداً يومياً تجاوز المليار دينار بجهود استثنائية من قبل موظفيها رغم التحديات وظروف العمل الكمركي والنقص الحاد بأعداد الموظفين".

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