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انقاذ شاب حاول شنق نفسه في جسر الائمة

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإنقاذ شاب حاول شنق نفسه في جسر الائمة شمالي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت، اليوم، من انقاذ شاب اقدم على شنق نفسه بحبل من اعلى جسر الائمة من جهة الكاظمية بدافع الانتحار".

وأضاف أنه "تم نقل الشاب إلى مستشفى الكاظمية حسب الإجراءات الإصولية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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