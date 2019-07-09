انقاذ شاب حاول شنق نفسه في جسر الائمة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت، اليوم، من انقاذ شاب اقدم على شنق نفسه بحبل من اعلى جسر الائمة من جهة الكاظمية بدافع الانتحار".

وأضاف أنه "تم نقل الشاب إلى مستشفى الكاظمية حسب الإجراءات الإصولية".

