انقاذ شاب حاول شنق نفسه في جسر الائمة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإنقاذ شاب حاول شنق نفسه في جسر الائمة شمالي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت، اليوم، من انقاذ شاب اقدم على شنق نفسه بحبل من اعلى جسر الائمة من جهة الكاظمية بدافع الانتحار".
وأضاف أنه "تم نقل الشاب إلى مستشفى الكاظمية حسب الإجراءات الإصولية".
وأضاف أنه "تم نقل الشاب إلى مستشفى الكاظمية حسب الإجراءات الإصولية".
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