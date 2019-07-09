من مكان لا يعرف الخوف… طلب زواج غير مسبوق

بات عدد من الشبان يختارون طرقا غريبة وفي بعض الأحيان "استثنائية" لطلب الزواج، وذلك لتخليد هذه اللحظة بالصوت والصورة.
ووفق الموقع اقترح كريستيان ريتشاردز الزواج من بيكس مورلي من على ارتفاع 915 مترا، على صخرة مثبتة بين منحدرين صخريين في منطقة نرويجية تدعى "كجيراكبولتن".
وذكر ريتشاردز، البالغ من العمر 33 عاما، في حوار مع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "أغلب الشباب يتخوفون من جواب(لا)، لكنني في الحقيقة كنت متخوفا من شيء آخر".
وتابع: "كنت متخوفا من أن أسقط الخاتم، وبهذا لن نكون قادرين على استرجاعه"، مضيفا "لحسن حظي تلقيت الجواب الإيجابي بشكل سريع، وعدنا إلى المنطقة الآمنة".
من جهتها، قالت مورلي: "كنت مع ريتشاردز في رحلة إلى النرويج ولم تكن لدي أدنى فكرة عما كان يخطط له".
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