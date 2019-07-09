وزير الأوقاف المصري: الإخوان الحاضنة الكبرى للجماعات المتطرفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن الإخوان لا يؤمنون بمفهوم الوطن أو الدولة الوطنية، لكنهم يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة ولو كانت سفك الدماء واستباحة الأموال والأعراض.

وأضاف وزير الأوقاف المصري خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" أن قيادات الإخوان يدعون علانية إلى القتل، وأن فتاواهم لا تختلف عن داعش والقاعدة وبوكو حرام، مؤكدا أن الإخوان الحاضنة الكبرى للجماعات المتطرفة.