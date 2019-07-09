وزير الأوقاف المصري: الجماعات المتطرفة لا تنشأ إلا على أنقاض الدول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن الجماعات المتطرفة لا تنشأ إلا على أنقاض الدول، وللأسف الشديد ظهرت في الفترة الأخيرة جماعات متطرفة مدعومة من دول معادية.

وأكد جمعة خلال حواره مع "العين الإخبارية" أن قوة الدولة لا تمكن أي جماعة متطرفة من أن تنشا فيها. فهؤلاء يريدون أن يخربوا المؤسسات والدول، وهم ينشرون حالة من الشقاق والوقيعة بين الشعوب وحكامها، وهذه الجماعات لا تريد لأوطانها خيرا.