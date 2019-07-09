القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن الجماعات المتطرفة لا تنشأ إلا على أنقاض الدول، وللأسف الشديد ظهرت في الفترة الأخيرة جماعات متطرفة مدعومة من دول معادية.
وأكد جمعة خلال حواره مع "العين الإخبارية" أن قوة الدولة لا تمكن أي جماعة متطرفة من أن تنشا فيها. فهؤلاء يريدون أن يخربوا المؤسسات والدول، وهم ينشرون حالة من الشقاق والوقيعة بين الشعوب وحكامها، وهذه الجماعات لا تريد لأوطانها خيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف المصري: الجماعات المتطرفة لا تنشأ إلا على أنقاض الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.