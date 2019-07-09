نتنياهو يرد على إيران: طائراتنا قادرة على الوصول إليكم

هدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران، الثلاثاء، بأنها في مرمى الطائرات الحربية الإسرائيلية، مشيرا إلى تهديدات إيرانية بتدمير إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريحات علنية في قاعدة جوية إسرائيلية: "إيران كانت تهدد في الفترة الأخيرة بتدمير إسرائيل.. عليها أن تتذكر أن هذه الطائرات يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران وبالتأكيد سوريا".

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كانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت تصريحات، الأسبوع الماضي، لبرلماني إيراني بارز يقول إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران فإن إسرائيل ستدمر في نصف ساعة.

وسبق وأن دعا نتنياهو كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض عقوبات سريعة على إيران، بعد أن أعلنت الأخيرة رفع معدل تخصيب اليورانيوم.

وتكرر إسرائيل أن كل الخيارات متاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا، كما شنت الكثير من الهجمات الجوية على مواقع مليشيات إيران في سوريا.