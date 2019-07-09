حماس تغلق منافذ غزة بالكامل.. واستنفار بالقطاع

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت حركة حماس كل منافذ قطاع غزة، الثلاثاء، وسط حالة من الاستنفار الأمني الشديد.
وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن "الوزارة تُنفذ مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ؛ وذلك في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية".
وأكد نزار عياش نقيب الصيادين لـ"العين الإخبارية" أن "وزارة الداخلية أبلغتهم بإغلاق البحر ومنع الصيادين من النزول إليه".
وكانت مصادر بالحركة أكدت لـ"العين الإخبارية" أن "حالة الاستنفار ترجع إلى تنفيذ مناورة شاملة لكل الأجهزة الأمنية والكتائب".
وأضافت المصادر أن "المناورة هي مقياس قوة ميدانية في السيطرة والتحكم بالحالة الأمنية وتعكس مدى جهوزية هذه الأجهزة واستعدادها لأي طارئ قد يحدث في قطاع غزة".
يأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان إسرائيل اكتشاف نفق بمحاذاة جنوب قطاع غزة وإسقاط طائرة مسيرة أطلقت من القطاع.
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