"بلومبرج": تركيا تدعم السراج لإنقاذ عقود تجارية بالمليارات

أكدت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية أن تركيا تدعم حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، بهدف إنقاذ عقود تجارية بقيمة مليارات الدولارات، أصبحت في طي النسيان بسبب الصراع في ليبيا.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين تركيين، تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن الهدف الرئيسي لتركيا في دعم حكومة فايز السراج في طرابلس، هو التأكد أنها في النهاية ستكون قادرة على استئناف مشاريع بناء تبلغ قيمتها 18 مليار دولار.

وزعم المسؤولان أن استمرار حكومة السراج في طرابلس سيسهل ترسيم الحدود البحرية، ويساعد تركيا على توسيع مناطقها الاقتصادية في البحر المتوسط ومناطق الغاز، ويعزز قدرتها على المنافسة على موارد الطاقة وطرق الإمداد في شرق البحر المتوسط.

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وأشارت "بلومبرج" إلى النزاع بين تركيا وقبرص على الاكتشافات المحتملة لمصادر الطاقة في البحر المتوسط.

وأوضحت الوكالة أن العلاقة بين تركيا وليبيا تكونت عندما أعطى القذافي تركيا قطع غيار لتشغيل مقاتلاتها الأمريكية أثناء فترة حظر الأسلحة التي فرضته واشنطن على أنقرة، بسبب استيلاء الأخيرة على شمال قبرص في عام 1974.

وكانت تقارير تركية تحدثت الأسبوع الجاري، عن إرسال حكومة أردوغان شحنة جديدة من الطائرات المسيرة المسلحة لحكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج والمليشيات التابعة لها.

ونقل موقع "أحوال" التركي عن مصادر محلية مطلعة، قولها إن شحنة الطائرات المسيرة المسلحة وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس بواسطة طائرة شحن أوكرانية.