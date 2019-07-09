القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي أنه يعتزم تقديم أدلة دامغة على ضلوع مليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة فاشلة لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف رفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي لعرض الأدلة التي تؤكد انتهاك المليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني بشأن محاولتها الفاشلة. Advertisements

وأكد أن التحالف لن يتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للمليشيا الحوثية واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية. وكان العقيد المالكي قد قال أمس إن القوات البحرية للتحالف تمكنت من إحباط محاولة إرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعتزم تقديم أدلة باستهداف الحوثي سفينة تجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.