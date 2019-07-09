الان تتابع عاجل .. رئيس الوزراء العراقي: أي تعطل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز سيشكل عقبة كبيرة أمام اقتصاد العراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. رئيس الوزراء العراقي: أي تعطل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز سيشكل عقبة كبيرة أمام اقتصاد العراق | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. رئيس الوزراء العراقي: أي تعطل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز سيشكل عقبة كبيرة أمام اقتصاد العراق report this ad

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