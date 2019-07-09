شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: على إيران أن تكون «حذرة جداً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن) وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيراً جديداً إلى إيران، اليوم (الثلاثاء)، ودعاها لأن تكون «حذرة جداً». وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيراً جديداً إلى إيران، اليوم (الثلاثاء)، ودعاها لأن تكون «حذرة جداً». وقال ترمب لصحفيين في البيت الأبيض: «إيران تقوم بالكثير من الأمور السيئة.... ويجدر بها أن تكون حذرة جداً»، وذلك رداً على سؤال حول وقف إيران احترام بعض التزاماتها المدرجة في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه واشنطن.



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