شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني يندد بالكلام «غير المحترم» لترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

ندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في تغريدة، اليوم (الثلاثاء)، بما اعتبره كلاماً «غير محترم وخاطئ» قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن المملكة المتحدة ورئيسة وزرائها تيريزا ماي.

وكتب رداً على الرئيس الأمريكي أن «أصدقاء دونالد ترمب يتكلمون بصراحة وهذا ما سأفعله: هذه التعليقات عن رئيسة وزرائنا وبلادنا غير محترمة وخاطئة».

وكان ترمب قد وصف السفير البريطاني لدى واشنطن بـ«الغبي» بسبب ما أدلى به السفير في مذكراته الدبلوماسية التي تم تسريبها.