شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني يندد بالكلام «غير المحترم» لترمب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)ندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في تغريدة، اليوم (الثلاثاء)، بما اعتبره كلاماً «غير محترم وخاطئ» قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن المملكة المتحدة ورئيسة وزرائها تيريزا ماي.
وكتب رداً على الرئيس الأمريكي أن «أصدقاء دونالد ترمب يتكلمون بصراحة وهذا ما سأفعله: هذه التعليقات عن رئيسة وزرائنا وبلادنا غير محترمة وخاطئة».
وكان ترمب قد وصف السفير البريطاني لدى واشنطن بـ«الغبي» بسبب ما أدلى به السفير في مذكراته الدبلوماسية التي تم تسريبها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني يندد بالكلام «غير المحترم» لترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.