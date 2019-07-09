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جولة جديدة لمشاورات السلام السورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (دمشق)

يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون جولة جديدة من المشاورات، في إطار مساعيه لتشكيل اللجنة الدستورية، كمدخل للعملية السياسية الهادفة إلى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.

ووصل بيدرسون بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) إلى دمشق، وفق ما أفاد مصوران لدى وكالة فرانس برس، في زيارة هي الرابعة إلى العاصمة السورية منذ تسلمه منصبه في يناير.

وكتب بيدرسون في تغريدة على حسابه على تويتر فور وصوله: «سعيد بعودتي إلى دمشق، أتمنى أن نتمكن من التقدم في العملية السياسية وأن تكون اللجنة الدستورية مدخلاً لها، وأن نجد طريقاً لإنهاء العنف في إدلب»، التي تؤوي نحو 3 ملايين نسمة، وتشهد منذ أبريل تصعيداً عسكرياً من القوات الحكومية وحليفتها روسيا.

وأشار بيدرسون إلى استمرار العمل في قضية المعتقلين والمفقودين التي تعد من أكثر ملفات الحرب السورية تعقيداً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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