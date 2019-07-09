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باريس تدعو تركيا إلى احترام سيادة قبرص

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

دعت فرنسا تركيا إلى احترام سيادة قبرص وعدم زعزعة الاستقرار الإقليمي، بعد قيام تركيا بعملية تنقيب جديدة عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آغنيس فون دير مول، اليوم (الثلاثا)، أن تركيا أعلنت عمليات تنقيب جديدة في شرقي المتوسط بما في ذلك في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وأضافت «ندعو تركيا لتفادي أي عمل سيكون مخالفاً للقانون ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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