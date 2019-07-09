شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تدعو تركيا إلى احترام سيادة قبرص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)
دعت فرنسا تركيا إلى احترام سيادة قبرص وعدم زعزعة الاستقرار الإقليمي، بعد قيام تركيا بعملية تنقيب جديدة عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آغنيس فون دير مول، اليوم (الثلاثا)، أن تركيا أعلنت عمليات تنقيب جديدة في شرقي المتوسط بما في ذلك في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وأضافت «ندعو تركيا لتفادي أي عمل سيكون مخالفاً للقانون ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر».
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