شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على نائبين من حزب الله اللبناني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) عقوبات على نائبين في حزب الله اللبناني لاتهامهما بـ«استغلال النظام السياسي والمالي» في لبنان لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، مستهدفة لأول مرة نواباً من الحزب الذي تصنفه منظمة «إرهابية»، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية في بيان.

وتستهدف العقوبات النائب أمين شري لاتهامه باستغلال منصبه الرسمي لأهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانية، والنائب محمد حسن رعد الذي يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله في لبنان. كما استهدفت العقوبات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.