شكرا لقرائتكم خبر عن مصر قلقة تجاه التصعيد التركي في البحر المتوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أعربت مصر عن قلقها تجاه اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، ما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء)، ضرورة عدم التصعيد، والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.