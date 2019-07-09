التحالف يدمر منصتي صواريخ للحوثيين في حجة والضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي الإرهابية في حجة والضالع، ودمرت الغارات منصتي إطلاق صواريخ جنوب منطقة بحيص الساحلية، ومنصة أخرى في مزرعة القحوم شمال مزارع الجر.
واستهدفت الغارات تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق الجر بمديرية عبس، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات. ودمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تحركات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة عويش بالرييي، وحمك غرب مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أعلن أمس الأول أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، مستهدفة الأعيان المدنية.
وأوضح أن «الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها»، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
واعترفت الميليشيات الإرهابية على لسان متحدثها الرسمي يحيي سريع بإطلاق طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في أبها، باستخدام طائرات قاصف (2 كيه)، حسبما ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.
واستهدفت الميليشيات الإرهابية الأعيان المدنية السعودية بتنفيذ 36 عملية بطائرات مسيرة خلال الشهرين الماضيين.
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