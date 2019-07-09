604 أطفال يمنيين ماتوا برصاص قناصة الانقلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة عدن، جنيف

فيما أصدرت المحكمة المتخصصة الخاضعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أمس بصنعاء أحكاما بإعدام 30 مختطفا من الناشطين والسياسيين، كشفت منظمة التحالف اليمني لحقوق الإنسان الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد النساء والأطفال.

وأكد المدير التنفيذي لتحالف «رصد» مطهر البذيجي في ندوة أقيمت أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ترتكب انتهاكات جسيمة في اليمن ضد الأطفال، وأن التحالف قام برصد وتوثيق مصرع 250 طفلا وطفلة بالرصاص الحي، وعدد 152 طفلا وطفلة تعرضوا للقنص، و202 من الأطفال قتلوا جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار إلى أن الميليشيات في اليمن ترتكب الانتهاكات ضد النساء، حيث اختطفت وأخفت قسريا وعذبت 204 نساء، من بينهن ناشطات حقوقيات وصحفيات، كما تنتهك المادة 21 من إعلان فيينا الخاصة بتجنيد واستغلال الأطفال، موجها سؤالا لمجلس حقوق الإنسان عما يمكن أن يتخذه من إجراءات للحد من انتهاكات تلك الميليشيات.

من جهته استعرض الصحفي والناشط الحقوقي همدان العليي في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان «التعليم والصحة.. من خدمة المجتمع إلى دعم الميليشيات»، الأساليب التي مارستها ميليشيات الحوثي لاستغلال التعليم والصحة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، مشيرا إلى أن الميليشيات وجدت في قطاع الصحة فرصة لا تعوض لتوفير مصادر دعم واسعة من خلال الأموال والأدوية والعربات والمشتقات النفطية، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية تتحصل على أموال طائلة من الضرائب والجبايات وإيرادات شركات الاتصالات الموجودة بمناطق سيطرتها، وترفض تسليم رواتب الموظفين في القطاع الصحي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

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