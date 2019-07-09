السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - واشنطن
استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض أمس سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر التي سلمت أوراق اعتمادها.
ونقلت الأميرة ريما بنت بندر خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للرئيس ترمب وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب الأمريكي.
ووصفت العلاقات السعودية الأمريكية بالتاريخية والاستراتيجية التي تقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، مؤكدة حرصها على بذل كل الجهود؛ لتعزيز التعاون بين البلدين الحليفين في المجالات كافة.
وأعربت عن تمنياتها بأن تسهم العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في خدمة المصالح والقضايا المشتركة بين البلدين وتجاوز التحديات التي يواجهها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريما بنت بندر لترمب: سأبذل كل جهدي تعزيزا للتعاون السعودي الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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