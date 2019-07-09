مهاتير يدرس بيع الخطوط الجوية الماليزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن حكومته تدرس مقترحات تلقتها حول شركة الخطوط الجوية الماليزية.
وأشار إلى أن المقترحات الأربعة كانت في معظمها من شركات محلية عرضت إما شراء حصة في الشركة أو إدارتها. ولم يذكر اسم الشركات التي أرسلت المقترحات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، وأضاف «يجب أن نعثر على شركة تتمتع بالخبرة».
وتدرس ماليزيا طرقا لتحسين شركة الخطوط الجوية المتعثرة. وطالب الصندوق السيادي لماليزيا، «خزانة ناسيونال بيرهاد»، المساهم الوحيد بالخطوط الجوية شركة الطيران بوضع خطة استراتيجية في وقت سابق من العام الحالي، بعد أن ضخ الصندوق 6 مليارات رينجت (1.5 مليار دولار) في الشركة لكي تصبح رابحة.
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