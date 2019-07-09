روسيا قلقة من تصرفات تركيا في قبرص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو تشعر بالقلق إزاء تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وتدعو الطرفين إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تسبب تصعيدا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية «على خلفية المعلومات الواردة حول دخول سفينة تركية أخرى للاستكشاف الجيولوجي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، نتابع بقلق تطور الوضع في المنطقة. نعتقد أن انتهاك سيادة قبرص لا يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف لحل دائم وعادل للمشكلة القبرصية»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
ودعت موسكو «إلى الامتناع عن اتخاذ الخطوات المؤدية إلى زيادة احتمال تصعيد الأزمة في شرق البحر المتوسط، وإظهار ضبط النفس والحكمة السياسية، وكذلك السعي إلى حل القضايا الخلافية من خلال الحوار واحترام مصالح الطرفين».
وأدانت الحكومة القبرصية المحاولة التركية الجديدة للتنقيب غير القانوني شرق الجزيرة في المياه الإقليمية لقبرص.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة أن «محاولة التنقيب، بعد شهرين فقط من بدء أعمال الحفر غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص غرب قبرص، تعتبر تصعيدا بانتهاكات تركيا المتكررة للحقوق السيادية لقبرص وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، وتشكل انتهاكا خطيرا لسيادة جمهورية قبرص».
وحذرت حكومة قبرص في وقت سابق العاملين على سفينة التنقيب التركية (فاتح) باعتقالهم.
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