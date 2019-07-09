250 أمر اعتقال لعسكريين أتراك بداعي ارتباطهم بجولن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

أصدر الادعاء التركي أمس أوامر باعتقال 250 عسكريا من الحاليين والسابقين، وعشرة مدنيين، بشبهة تورطهم في دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

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وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، كما تقول أنقرة «إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش، وقد صنفت هذه الحركة منظمة إرهابية، وينفي جولن الذي كان حليفا للرئيس إردوغان الاتهامات الموجهة له».

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن الأوامر صدرت عن الادعاء في كل من إسطنبول وأنقرة وإزمير وكوجالي. وبدأت بالفعل عمليات دهم لتوقيفهم، ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم.

ووفقا للرئيس التركي إردوغان، فإن أكثر من 30 ألفا من أنصار جولن يقبعون في السجون، أكثر من 15 ألفا منهم من الجيش.