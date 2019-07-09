ترند الموجز|تفاصيل حرب الراقصة والأفوكاتو.. وقصة توقيع خليفة صلاح للأهلي.. ومصر تتصدى لأردوغان.. وإعلان الحد الأدنى للأجور

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، تصل لـ 7 آلاف جنيه شهرياً.. الوزراء يحدد رسميا الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين، ومصر تتصدى لأطماع أردوغان.. وبيان تحذيري من الخارجية يُحبط المخطط التركي، وبعد الصفقتين الجديدتين.. هل تعاقد الأهلي مع ’’خليفة محمد صلاح‘‘؟، وحرب ’’الراقصة والأفوكاتو‘‘ تشتعل.. مرتضى منصور يهاجم سما المصري.. والأخيرة ترد.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

تصل لـ 7 آلاف جنيه شهرياً.. الوزراء يحدد رسميا الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019.

ونص قرار رئيس الوزراء، والذي نشر على الصفحة الرسمية للحكومة على الفيس بوك، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

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مصر تتصدى لأطماع أردوغان.. وبيان تحذيري من الخارجية يُحبط المخطط التركي

أصدرت، وزارة الخارجية المصرية، بيانا، الثلاثاء، تعليقا على تجاوزات وتحركات تركيا، في منطقة شرق المتوسط.

وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط دولة قبرص، بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت الخارجية ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

البيان التحذيري ليس الأول

وكانت مصر، قد أصدرت بيانا في وقت سابق، قالت فيه، إنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء فى أنشطة حفر فى منطقة بحرية تقع غرب قبرص.

وحذرت الخارجية المصرية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، مؤكداة ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

أطماع تركية

وكشفت تقارير إعلامية أن تركيا لها أطماع في ثروات النفط والغاز في شرق المتوسط، وتحاول خلال الفترة الماضية، الوصول إلى مخططها، ضاربة بعرض قواعد القانون الدولي وأحكامه، لكن مصر تقف أمامها بالمرصاد، حفاظا مع اتفاقياتها الاقتصادية مع الجانب القبرصي.

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا فى قبرص على حقوق التنقيب عن النفط والغاز فى شرق المتوسط وهى منطقة غنية بالغاز الطبيعي.

وكانت تركيا قد دشنت سفينة الحفر الأولى لها "فاتح" فى أكتوبر الماضى للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.

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بعد الصفقتين الجديدتين.. هل تعاقد الأهلي مع ’’خليفة محمد صلاح‘‘؟

كشفت تقارير إعلامية، عن اقتراب طاهر محمد طاهر لاعب وسط المقاولون العرب، والملقب بخليفة محمد صلاح، من الانتقال للأهلي، بداية من الموسم الجديد.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية أن الصفقة تمت، مقابل مبلغ مالي بالإضافة إلى إعارة المدافعين باسم علي، وأحمد علاء إلى المقاولون.

من جانبه، نفى المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، توقيع طاهر محمد إلى الأهلى، مشيرا إلى أن اللاعب متواجد بشكل طبيعى مع الفريق ولا يوجد أى شىء عن انتقاله إلى ناد آخر.

وأضاف عادل أن طاهر محمد طاهر لديه عقد جار مع المقاولون ولا يمكن أن يوقع لأى ناد آخر بدون الحصول على موافقة ناديه، مؤكدا أنه فى حال الحصول على عرض قوى يليق بإمكانيات اللاعب، فإنه سيتم النظر فيه من قبل مجلس الإدارة.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي.

وانضم المالي لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي.

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وفي سياق متصل، أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما كلف الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع رئيس النادي، الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب الكابتن محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

كهربا في الطريق؟

من ناحية أخرى، ترددت أنباء عن فسخ محمود عبد المنعم، كهربا، لاعب وسط الزمالك، عقده مع القلعة البيضاء، للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية كـ"محلل"، حتى يتسنى له الانضمام إلى الأهلي.

وفي أول خطوة تصعيدية، قدم "كهربا"، شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

وبحسب موقع سوبر كورة، فإن كهربا قدم الشكوى عن طريق محامي سويسري، وأكد فيها عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك في الوقت الحالي، حيث لم يقم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

كهربا يبحث عن محلل

وبحسب موقع فيتو، فإن "كهربا" يفكر في التوقيع لأحد الأندية السويسرية خلال الأيام المقبلة، بداعى فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وفقا لتأكيدات المحامى المكلف من اللاعب لتولى القضية بصحة موقفه وفسخ العقد وأن اللاعب سيقوم بوضع شرط خاص في تعاقده مع النادي السويسرى يقضى بإمكانية انتقاله لصفوف النادي الأهلي حال سداد شرط جزائى متفق عليه، وبالتالى سيقوم النادي الأحمر بسداد الشرط والحصول على خدمات اللاعب بشكل قانونى دون الدخول طرفا في الأزمة.

تعليق غامض

من جانبه، علق كهربا على الأزمة الحالية، بشكل غير مباشر، عبر حسابه بانستجرام، قائلا: "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفى الأخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعود ومحصلتش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعشه، لكل فعل رد فعل".

أول تهديد من الزمالك

وفي سياق متصل، كشف مصدر بنادي الزمالك، لموقع "فيتو" عن توجيه مسئولي القلعة البيضاء تحذيرات لـ"كهربا" بتجميده وإيقافه.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك سيتقدمون بشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا" في حالة توقيعه لأحد الأندية الخارجية دون علم الأبيض.

ونشبت خلافات حادة الفترة الماضية بين كهربا، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، حيث هاجم الأخير، لاعب الوسط، قائلا: "اللاعب كسب من وراء نادي الزمالك أكثر من 150 مليون جنيه في سنوات الإعارة، بعد ما كان بيركب توكتوك ركب عربية بحوالي 20 مليون جنيه ومش عارف اسمها ايه إيه”.

ووجه مرتضى رسالة حادة لكهربا قائلا: ”العقد موثق من اتحاد الكرة يا كذاب، لم نفسك واحترم نفسك والأفلام ديه مش بتهز شعره من راسي.. ولسة العقد فاضل فيه 3 سنوات .. وأنت مش معترف بالعقد ده إزاي كنت بتمضي وتستلم فلوس إزاي”.

جدير بالذكر أن هناك أنباء متداولة تشير إلى اقتراب كهربا من الانتقال إلى النادي الأهلي، بعد وصول اللاعب لطريق مسدود مع ناديه.

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حرب ’’الراقصة والأفوكاتو‘‘ تشتعل.. مرتضى منصور يهاجم سما المصري.. والأخيرة ترد

أشتعلت حرب التصريحات المتبادلة بين الراقصة الاستعراضية سما المصري، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في أعقاب خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشن مرتضى هجوما حادا على سما، بسبب حضورها مباريات المنتخب الوطني، بملابس مثيرة.

وعبر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن غضبه الكبير بعد خسارة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية وخروجه على يد منتخب جنوب أفريقيا في الدور 16.

ونشر منصور فيديو، على صفحته الشخصية بالفيس بوك، وتحدث فيه عن الثغارات التي واجهت منتخب الفراعنة، وهاجم المدرب الذي لم يكن له أي رؤية على الإطلاق على حسب قوله.

وقام منصور بمهاجمة سما المصري التي كانت متواجدة في استاد القاهرة، وقال دون أن يذكر اسمها: (ازاي مصر تكسب وعيلة زي دي في المدرجات مطلعة لسانها تلحس، ازاي دي أصلًا دخلت، وحاطة البتاع، مين دخل النجسة دي، أنا حبستك قبل كده، ولغيت قناتك وشطبتك من النقابة".

وتابع: (ايه القذراة دي مين النجسة دي اللي دخلت الاستاد، وحتشوفي المرة دي اللي عمرك ما شوفيته، وانا ما بنزلش للمستويات الحقيرة دي).

سما المصري ترد

من جانبها، ردت سما بشكل غير مباشر على تصريحات منصور، دون أن تذكر اسمه أيضا: قائلة: "أنا برضو هاعمل زيك ومش هاقول اسمك ولا هاكلف نفسي زيك واعملك فيديو لأنك اقل من كده وانت عارف انك مش اكتر من انك واحد متهم بالاختلاس وعليك قضايا إهدار مال عام واكتر من كده ومسيرك تقع قريب".

وأضافت المصري، عبر حسابها بإنستجرام: "أما باه حكاية انك هتحبسني فالاولي انك تطلع دكر زي ماانت بتقول علي نفسك دائما وتروح النيابة يحققوا معاك يامتهم بالاختلاس الفلوس وبعدين نبقي نشوف موضوع انك تحبسني ياتوتو....وماتقعدش تحلف بالطلاق كتير لان كده مراتك عايشه معاك في الحرام....وحكايه باه انك هتبعت نسوان ليا فاقسم بالله ساعتها ماهيكفيني فيك انت ولا عيالك ولا احفادك اللي في حضنك دول".

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