أمير قطر: نخطط للاستثمار في البنية التحتية الأميركية

أعلن أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني "أننا سنوقع اليوم على عدد من اتفاقات التعاون مع ​الولايات المتحدة​".

وخلال لقائه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​البيت الأبيض​، أوضح آل ثاني "اننا نخطط للاستثمار في البنية التحتية الأميركية".

ومن جهته، أكد ترامب "أننا نقدر التعاون العسكري مع قطر. فقاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية"، مشيرًا إلى أنه "شرف عظيم لي العمل مع صديق قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من العالم".

كما رأى ترامب أنه "على إيران أن تكون حذرة جدا فهي تفعل الكثير من الأشياء الخاطئة".