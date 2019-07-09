بوتين: لا أؤيد فرض عقوبات على جورجيا احتراما لشعبها

عارض الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، اقتراحا قدمه برلمانيون روس بفرض ​عقوبات​ اقتصادية على ​جورجيا​، مؤكدا "ضرورة الامتناع عن فعل أي شيء يعقد العلاقات الثنائية، بهدف استعادتها بالكامل"، معتبراً أن "كل هذه التصريحات المسيئة بحقه التي وجهت إليه من جورجيا، مستمدة من ​سياسة​ قائمة على عدم الرغبة في تذكر تاريخ العلاقات بين جورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، وتقويض العلاقات مع ​روسيا​".

ولفت إلى أن "كل ما تبقى من هذه التصريحات مشتق من خصام وشتم"، مؤكدا أنه "من الضروري التعامل مع هذا بجدية وعمق وعدم الرد على أي مظاهر خارجية صادرة عن بعض الحثالة"، مشيراً إلى انه "فيما يتعلق بأنواع مختلفة من العقوبات ضد جورجيا، فإنني لن أفعل ذلك، فقط بسبب احترامي للشعب الجورجي".

وقد أثار تصريح لمقدم برامج تلفزيونية جورجي، استخدم فيه كلمات بذيئة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووالديه الراحلين، موجة عارمة من الإدانات لدى المسؤولين والرأي العام في جورجيا.