ظريف: حلفاء ترامب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي لعام 2015

اعلن وزير خارجية إيران ​محمد جواد ظريف​ أن "حلفاء الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ استدرجوه لقتل ​الاتفاق النووي​ الموقع عام 2015"، معتبرا أن "مستشار ترامب للأمن القومي ​جون بولتون​ ورئيس وزراء إسرائيل ​بنيامين نتانياهو​ قتلا اتفاقية بين ثلاث دول أوروبية وإيران عام 2005 بإصرارهما على وقف التخصيب تماما والآن استدرجا ترامب لقتل الاتفاق النووي بنفس الطريقة".

وكانت إيران أعلنت أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم عن المستوى المنصوص عليه في اتفاق 2015 في خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.