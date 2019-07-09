اعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن "حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي الموقع عام 2015"، معتبرا أن "مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو قتلا اتفاقية بين ثلاث دول أوروبية وإيران عام 2005 بإصرارهما على وقف التخصيب تماما والآن استدرجا ترامب لقتل الاتفاق النووي بنفس الطريقة".
وكانت إيران أعلنت أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم عن المستوى المنصوص عليه في اتفاق 2015 في خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: حلفاء ترامب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي لعام 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.