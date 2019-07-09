محكمة استئناف أميركية: لا يحق لترامب حظر متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي

أيدت ​محكمة الاستئناف​ الأميركية "قرارا سابقا للمحكمة يمنع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من حظر متابعين له عبر موقع التواصل الاجتماعي "​تويتر​"، مؤكدةً أن "التعديل الأول من ​الدستور الأميركي​ يمنع ترامب من استثناء أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت بسبب أنهم يعبرون عن آراء لا يوافق عليها".

وكان 7 مستخدمين على "تويتر" ادعوا على ترامب بعد حظرهم من متابعة حسابه إثر ردود وتعليقات ساخرة أو معارضة على تغريداته.

ورفع الدعوى معهد "نايت فرست أمندمينت"، وهي جماعة حقوقية في جامعة كولومبيا تعنى بالدفاع عن حرية التعبير، معتبرة أن خطوة ترامب محاولة لقمع المعارضة في منتدى عام، وانتهاك للدستور الأميركي.