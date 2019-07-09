كشفت مصادر تيار "المستقبل" للـNBN أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ لن يسمح ب​تفجير​ ​الحكومة​ من الداخل وتعطيل مجلس الوزراء الى ما لا نهاية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل للـNBN: الحريري لن يسمح بتعطيل الحكومة الى ما لا نهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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