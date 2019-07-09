سفارة اليابان: تقديم 450 الف دولار لدعم أنشطة إزالة الألغام في قضاء بنت جبيل

أعلنت سفارة ​اليابان​ أنه "كجزء من دعمها المستمر لأمن ​لبنان​ واستقراره، قدمت حكومة اليابان منحة بقيمة 450 الف ​دولار​ إلى منظمة مساعدات الشعب النرويجي (NPA)، من خلال برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع ​الأمن​ البشري، لدعم أنشطة إزالة ​الألغام​ في قرية رميش، في قضاء ​بنت جبيل​".

وأشارت السفارة في بيان لها الى أنه "بمناسبة انجاز المشروع، نظمت الـNPA احتفالا حضره المستشار في السفارة يوشيتاكي ناراوكا، تم خلاله تسليم الأراضي الملوثة سابقا إلى أصحابها، بعد العمليات الناجحة لإزالة الألغام. ساعدت المنحة اليابانية في توفير معدات متطورة لإزالة الألغام إلى NPA وفي تأمين الدعم المادي لفريق مكافحة الألغام. يكمن هدف المشروع الرئيسي في الحد من الخسائر البشرية والحوادث الناجمة عن الألغام والمتفجرات، وبالتالي إعادة الاستقرار إلى المنطقة".

وشدد ناراوكا خلال الاحتفال، على "أهمية المشروع في مساعدة المواطنين على استرداد ممتلكاتهم واستثمارها لمشاريع زراعية وانمائية. كما أكد على دعم اليابان لازدهار لبنان، من خلال تمويل المشاريع التي تعزز الأمن و​الاقتصاد​، وتسهم في خلق بيئة أكثر أمانا لكل من السكان و​اللاجئين​. من جهتهم، أعرب كل من رئيس المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام العميد جهاد بشعلاني، ومدير المشروع في منظمة مساعدات الشعب النرويجي كريغ ماكديرميد، ورئيس بلدية رميش ألبير الحاج، عن امتنانهم للمنحة اليابانية، التي تهدف إلى تحسين سبل عيش سكان المنطقة، آملين أن يصبح لبنان خاليا من الألغام في ​المستقبل​ القريب".

وأكدت أن "اليابان كانت وما تزال داعمة لعمليات إزالة الألغام في لبنان منذ عام 2001. في السنوات الأربع الماضية، قدمت ​الحكومة اليابانية​ أكثر من 5 ملايين دولار أميركي للمنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية العاملة في مجال ​نزع الألغام​ والذخائر العنقودية في جميع أنحاء لبنان".