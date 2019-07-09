جريحان سوريان في حادث سير قرب مفرق نهر إبراهيم

اصيب شخصان سوريان بعدما صدمتهما سيارة مجهولة بينما كانا على متن ​دراجة نارية​ على ​الطريق البحرية​ قرب مفرق بلدة ​نهر إبراهيم​. واصيب سائق الدراجة بجروح حرجة في رأسه، ورفيقه بكسور في رجله.

وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ في ​العقيبة​ و​الصليب الأحمر​ ونقل الجريحان إلى ​مستشفى​ سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج .