جريحان سوريان في حادث سير قرب مفرق نهر إبراهيم

اصيب شخصان سوريان بعدما صدمتهما سيارة مجهولة بينما كانا على متن دراجة نارية على الطريق البحرية قرب مفرق بلدة نهر إبراهيم. واصيب سائق الدراجة بجروح حرجة في رأسه، ورفيقه بكسور في رجله.
وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في العقيبة والصليب الأحمر ونقل الجريحان إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج .
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