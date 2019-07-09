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جريحان سوريان في حادث سير قرب مفرق نهر إبراهيم

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اصيب شخصان سوريان بعدما صدمتهما سيارة مجهولة بينما كانا على متن ​دراجة نارية​ على ​الطريق البحرية​ قرب مفرق بلدة ​نهر إبراهيم​. واصيب سائق الدراجة بجروح حرجة في رأسه، ورفيقه بكسور في رجله.

وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ في ​العقيبة​ و​الصليب الأحمر​ ونقل الجريحان إلى ​مستشفى​ سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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