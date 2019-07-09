أبو سليمان: نعمل على تطبيق قانون العمل والوضع كان شاذا ونحاول تصويبه

لفت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ إلى "إننا نسعى لتطبيق ​قانون العمل​ بشان اليد العاملة الاجنبية حيث يتوجب عليهم الحصول على ايجازات عمل"، مشيراً إلى أن "الوضع كان شاذا ونحاول العمل على تصويبه".

وفي حديث تلفزيوني، أكد أبو سليمان "اننا نشجع اليد العاملة اللبنانية"، مشيراً إلى "انني رجل قانون أطبق القانون على الجميع وال​سياسة​ لا تدخل بعملي".

هذا وتعمل وزارة العمل على اغلاق جميع المحلات التي يشغلها عمال أجانب في لبنان وذاك لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل في لبنان بناء لإشارة القضاء المختص.