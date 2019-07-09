كشفت مصادر رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل عبر قناة "الجديد" أن "زيارة باسيل إلى الجنوب ستشمل أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل ولكن لم تحدد المحطات بعد"، موضحة أن "جولات كهذه لا توجه خلالها دعوات لأي جهة سياسية كون لها طابعا تنظيميا حزبيا". ولفتت إلى أن "هذه الجولات ليست حزبية ولكن يمكن أن تتضمن لقاءات سياسية على هامشها".
يذكر ان اشتباكات وقعت في منطقة قبرشمون منذ أسبوعين بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب على خلفية وزير الخارجية جبران باسيل إلى منطقة الجبل، وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل عنصرين من الحزب الديمقراطي اللبناني. وقد زار باسيل بعد هذه الحادثة منطقة طرابلس وسط اجراءات أمنية مشددة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل للجديد: زيارة الوزير للجنوب ستشمل أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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